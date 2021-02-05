Есть первая победа: клуб «Динамо-Уралочка» разгромила соперниц из Испании в ватерпольном Еврокубке

В Венгрии в рамках Кубка Европейских чемпионов "Динамо-Уралочка" проведет еще три матча.

Спортсменки златоустовской «Уралочки» выиграли стартовый матч квалификационного раунда женской ватерпольной Евролиги. Турнир проходит в Будапеште. Первым соперником наших ватерполисток стал испанский клуб «Сант-Андреу». Особых проблем в этом матче подопечные Михаила Накорякова не испытали, с самых первых минут заявив о своем превосходстве в классе. Уверенная победа, больше похожая на полный разгром: 23:5, счет по периодам 6:1, 5:0, 7:2, 5:2

Пять мячей на счету Анастасии Панфиловой, по четыре - у Марии Берсневой и Юлии Лаптевой, Эльвина Каримова отметилась двумя точными бросками.

Впереди у «Динамо-Уралочки» еще три матча, особенно сложными обещают быть игры с Обладателем Кубка Европейских чемпионов итальянским «Орризонте» и хозяйками тура – венгерским УВСЕ. Из группы, в которой играют пять клубов, в следующий раунд выходят два.

Читайте беседу с руководителями команды после встречи в эфире радио "Комсомольская правда" (95,3 FM) - В Венгрию поедем со своим чесноком: ватерполистки южноуральского клуба «Динамо-Уралочка» сразятся в Кубке Европейских чемпионов.

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