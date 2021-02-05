В Челябинске резко похолодает с +4 до -20, надвигается снежный циклон

Водителей просят учитывать погодные условия
Фото: Андрей АБРАМОВ
Челябинцев предупредили о надвигающемся снежном циклоне. По данным синоптиков, в выходные ожидаются осадки в виде мокрого снега и резкий перепад температуры.
Прогнозируется понижение температуры воздуха с +4 в субботу, 6 февраля, до -17 градусов в ночь на воскресенье, 7 февраля. А к понедельнику похолодает до -20. В связи с этим, на дорогах может образоваться гололед.
— Подрядные организации оповещены о надвигающемся циклоне и переведены в режим повышенной готовности, — сообщили в комитете дорожного хозяйства города.
В городах Челябинской области также ожидаются метели. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок.
А между тем, Упрдор «Южный Урал», отвечающий за федеральные трассы в Челябинской области, отчитался о снижении количества жертв ДТП на 26,4% и аварийности на 17,1%. Связано ли это с работой дорожников или коронавирусными ограничениями, — в нашем материале.
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