В челябинской многоэтажке загорелась проводка, пострадали девочка и бабушка

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вечером в пятницу, 5 февраля, произошел пожар в доме на Агалакова, 39. С третьего по седьмой этаж в одном из подъездов загорелась электропроводка в щитках.

— Помощь медиков понадобилась 5-летней девочке, которая отравилась продуктами горения. Вместе с мамой ее отвезли на обследование в Горбольницу №1. Также с отравлением продуктами горения госпитализирована пожилая женщина, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Из многоэтажки эвакуировали 20 человек, в том числе двое детей. На месте дежурили три бригады скорой.

— В тушении принимало участие 46 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает испытательная пожарная лаборатория, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ликвидация последствий ЧП завершилась около 20:00. Сейчас проводится проверка лифтовой шахты, поквартирный обход и проветривание подъезда.

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