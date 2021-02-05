«Трактор» в Челябинске сумел спасти матч с хабаровским «Амуром»

Фото: ХК «Трактор»

Черно-белые накануне, одержав победу над «Нефтехимиком» (5:3), обеспечили себе выход в серию плей-офф Кубка Гагарина. Вместе с тем, «Амур» — сегодняшний соперник «Трактора», уже практически потерял шансы пробиться в восьмерку сильнейших.

Но нужно биться до конца и хабаровчане продемонстрировали это в первом периоде, забросив две безответные шайбы (голы — Рассказов, Голубев). На старте второго отрезка матча Вячеслав Основин сократил преимущество — 1:2. И во втором и в третьем периодах челябинцы продолжили атаковать, угрожая воротам гостей, в том числе, и в численном большинстве. Однако точно поразить ворота так и не удалось.

За четыре минуты до конца матча черно-белые дважды получили шанс сравнять счет — поочередно на скамейку штрафников отправились игроки «Амура». И этим шансом «медведи» воспользовались, играя в формате шесть на четыре (замена вратаря на полевого игрока): Лоуренс Пилут за две секунды до сирены поражает ворота хабаровчан. Гости пытались оспорить этот гол, посчитав, что было положение вне игры. Но арбитр не принял претензии, и шайбу засчитал — 2:2.

Овертайм не изменил результата, а в серии буллитов Лукаш Седлак забросил победную шайбу. 3:2 — победа «Трактора».

Сейчас, за семь туров до конца регулярного чемпионата, главная задача «Трактора» — попадание в четверку лучших команд Востока. Это позволит играть в плей-офф не с явными лидерами конференции.

А 7 февраля «Трактор» продолжит домашнюю серию. Клуб сыграет с ЦСКА — лидером Западной конференции КХЛ (начало в 17.00).

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