Что произошло после матча Трактор-Амур Челябинск

Фото: ХК «Трактор»

5 февраля челябинский Трактор обыграл хабаровский Амур. Матч завершился со счетом 3:2. Победа была одержана в серии буллитов. КП-Челябинск рассказывает, что произошло после матча Трактор-Амур.

Игра выдалась напряженной. Наставник черно-белых Анвар Гатиятулин прокомментировал слабую игру в первом периоде:

— Возможно, не хватило свежести. Где-то перехлестнули эмоции. Пропустили ненужный гол в концовке, было желание забить, так как играем дома перед своими болельщиками. В этом причина. Повторюсь, приложили максимум усилий, смогли сравнять счет и победить по буллитам.

Он также отметил, что такие игры дадут нам возможность более тщательно подготовиться к плей-офф.

На сегодняшнем матче черно-белых поддерживали еще больше фанатов. Дело в том, что в результате очередных послаблений разрешено увеличить заполняемость трибун.

— Сегодня было ощутимо, что болельщиков прибавилось. Это вдохновляет. При счете 0:2 мы не опускали рук, пытались переломить игру и нам это удалось, — отметил Анвар Гатиятулин.

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