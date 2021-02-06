В поисках 12-летней девочки в Копейске задействованы два десятка волонтеров

К поискам девочки подключились два десятка волонтеров «ЛизаАлерт».

В Копейске накануне, 5 февраля, пропала 12-летняя Виктория Третьякова. Девочка вышла из дома в 16 часов, и больше ее никто не видел. К поискам подключились волонтеры поисковых отрядов. Ребенка искали всю ночь и сейчас продолжают обследовать улицы.

— Поиски ведутся с 1:00 ночи. На данный момент очень мало информации по пропаже. Информационные координаторы собирают информацию по крупицам. Порядка 20 добровольцев «ЛизаАлерт» уже ведут поиски в Копейске, — рассказал КП-Челябинск руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Челябинской области Василий Ганин.

Приметы Виктории: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые.

Была в темно-зеленом пуховике с опушкой на капюшоне, темно-синих джинсах, белых сапогах, серой шапке.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, позвоните по телефону поискового отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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