В Челябинской области передали в суд дело полицейского, устроившего смертельное ДТП после ночной пьянки

Силовику грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24-летний сотрудник ППС из Юрюзани ответит в суде за аварию с погибшим. Инцидент произошел прошлым летом. По версии следствия, силовик всю ночь что-то отмечал со знакомыми в Трехгорном. Затем сел пьяный за руль и поехал домой в Юрюзань.

По дороге силовик не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного авто, сотрудник Росгвардии, умер от полученных травм на месте.

— Потерпевшей — супругой погибшего заявлен иск о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого — автомобиль «Мазда» и четыре расчетных счета.

Свою вину полицейский признал. Уголовное дело рассмотрит Трехгорный городской суд. Силовику грозит до 12 лет лишения свободы.

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