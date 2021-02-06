Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 февраля составляет 46 859 человек. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 271 южноуральца, среди них три школьника. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 46 859 человек.

Накануне врачи выписали 624 жителя области. Всего COVID-19 победили 36 499 человек.

Под присмотром медиков остаются сейчас 8 531 пациент.

За сутки скончались 16 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

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