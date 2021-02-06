Камера зафиксировала передвижение пропавшей 12-летней девочки в Копейске

Школьница пропала вечером 5 февраля. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как 12-летняя Виктория Третьякова вышла из дома. Ролик опубликовали в группе «Копейск (В)Теме» во ВКонтакте. Вика в зеленом пуховике, серой шапке с двумя помпонами, джинсах и белых сапогах, — как указано в ориентировке.

Девочка пропала накануне, 5 февраля. Она вышла из дома в 16 часов. Весь вечер и всю ночь ребенка искали родственники, полиция и волонтеры поисковых отрядов.

— Согласно последней информации, вчера, в пятницу, около 21.00, ее видели во дворе дома 10 по ул. Кирова — Копейск. Пропавшую девочку ищут всю ночь. Полиция Копейска и волонтеры, — рассказал председатель копейского благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев. — Из Челябинска обещают прислать дополнительные силы. Мы с руководством полиции Копейска на постоянной связи. Отрабатывают территории по квадратам. Если нужна будет помощь волонтеров, сообщим.

В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили информацию о поисках ребенка.

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Приметы Виктории: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Из особых примет: родинка возле внешнего края правого глаза.

Была в темно-зеленом пуховике с опушкой на капюшоне, темно-синих джинсах, белых сапогах, серой шапке.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, позвоните по телефону поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Либо в дежурную часть ОМВД России по городу Копейску 8 (35139) 9-88-22.

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