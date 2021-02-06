К поискам 12-летней девочки в Копейске подключились кинологи

Девочка ушла из дома около 16 часов 5 февраля. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

12-летнюю Вику Третьякову продолжают искать родственники, полиция и волонтеры. Следы привели поисковиков за город. Территорию, где по последним данным прохожие видели школьницу, осматривают кинологи с собаками. Об этом КП-Челябинск сообщила тетя девочки Кира.

— Работают кинологи там, где ее видели, — на развилке между поселками. В поселки не пошла. Там заправка. Там и ищут. Родители тоже на месте, они ищут с кинологами, мы по дворам, — рассказала Кира.

В семье трое дочерей, Вика — средняя. Пропала девочка в пятницу, 5 февраля. Вышла из дома в 16 часов, и больше ее никто не видел. Уход Вики из дома попал на камеру.

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Приметы Виктории: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Из особых примет: родинка возле внешнего края правого глаза.

Была в темно-зеленом пуховике с опушкой на капюшоне, темно-синих джинсах, белых сапогах, серой шапке.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, позвоните по телефону поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Либо в дежурную часть ОМВД России по городу Копейску 8 (35139) 9-88-22.

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