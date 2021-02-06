В Копейске окончены поиски 12-летней девочки

Девочку нашли недалеко от дома. Фото: СОЦСЕТИ

12-летняя школьница, пропавшая в Копейске 5 февраля, нашлась.

— Нашли девочку! Участковые полиции в ходе патрулирования, недалеко от дома. С мамой разговаривал. Подробности будут позже, — сообщил КП-Челябинск председатель копейского благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев.

— С девочкой все хорошо, на данный момент она с родителями, — добавили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, девочку искали родственники, полиция и волонтеры со вчерашнего вечера. Как рассказал нашему корреспонденту отец ребенка, до этого дочка никогда не пропадала из дома.

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