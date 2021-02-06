Тает лед: в Челябинске 6 февраля закрыли катки из-за оттепели

Покататься в парке сегодня не получится. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 6 февраля, в Челябинске плюсовая температура, все тает. Из-за этого в парке им. Гагарина, парке Терешковой и Городском саду им. Пушкина закрыли катки. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, в воскресенье, 7 февраля, похолодает. Днем столбики термометров покажут -12,-14. Возможно, тогда сеансы катания возобновятся.

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