На Челябинскую область обрушатся штормовой ветер и метели

Ветер усилится до 25 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС предупреждает южноуральцев о сильном ухудшении погоды на Южном Урале. Сегодня плюсовая температура, все тает, а завтра резко похолодает до -18. По данным синоптиков, вечером и ночью 6 февраля, а также 7 февраля, в отдельных районах будет штормовой ветер до 25 м/с и метели. Особенно осторожными нужно быть автомобилистам — на дорогах образуется сильная гололедица.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рекомендуют пожилым людям выходить из дома с тростью с резиновым наконечником, или специальной палкой с заостренными шипами, чтобы не упасть. А также всем жителям подготовь малоскользящую обувь. Если ботинки скользят, приклейте на подошву лейкопластырь или изоленту, также можно натереть подошвы песком.

— Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю, — рекомендуют в ведомстве.

В случае происшествий, звоните на телефон экстренных служб — 101 или 112.

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