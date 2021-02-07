В Челябинской области из-за непогоды закрыли большой участок трассы М-5

Грузовики загоняют на стоянки. Фото: Трасса М5 Уфа/vk.com

В Челябинской области из-за гололедицы на дорогах ограничили движение на трассе М-5 — с 1548 по 1796 км, это от границы с Башкортостан до Чебаркуля. Как сообщили в Госавтоинспекции, проезд будет закрыт для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.

Пока ограничение действует до 10:00 часов 7 февраля

— Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, — предупредили в ГИБДД региона.

В Челябинской области 6 февраля пошел дождь, а уже ночью началось понижение температуры и сильный ветер, что привело к гололедице на дорогах. На горных перевалах был снегопад и дорогу переметало.

В МЧС напоминают, что если вы оказались на трассе в затруднительном положении, набирайте номера «101» и «112».

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