Шестилетний Дима пропал днем 6 февраля. Фото: «ЛизаАлерт»

В Челябинске пропал шестилетний ребенок. Поиски ведутся в Металлургическом районе. Известно, что мальчик ушел в магазин со взрослым мужчиной — другом семьи.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», ребенок вышел из дома на улице Шоссе Металлургов, 55А 6 февраля, около двух часов дня.

Дмитрий Юндин был одет в синюю куртку, утепленные штаны. Мальчик худощавого телосложения, имеет косоглазие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Димы, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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