В Челябинской области восстановили движение на трассе М-5

На трассе уже начали возникать пробки. Фото: ТрассаМ5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области сняли ограничение для большегрузов на трассе М-5. Сейчас транспортный поток двигается в штатном режиме. Об этом сообщили в управлении ГИБДД региона.

Ограничение на трассе от Чебаркуля до границы с Башкирией вводилось из-за погодных условий, которые привели к гололедице и снежному накату. Фуры начали загонять на стоянки с 6 февраля до 10 утра 7 февраля. Сейчас движение транспорта восстановлено.

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