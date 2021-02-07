Окончены поиски шестилетнего мальчика, пропавшего в Челябинске

Шестилетний мальчик пропал днем 6 февраля. Фото: «ЛизаАлерт»

В Челябинске нашли шестилетнего мальчика, пропавшего дням, 6 февраля, в Металлургическом районе. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ребенок жив. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас выясняется, где он провел столько времени. Указывалось, что из квартиры он вышел со взрослым мужчиной - другом семьи.

Жители Металлургического района написали, что уже видели, как мальчик раньше гулял один, голодный и пытался в магазине взять еду.

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