Врачи и пациенты продолжают вести бой с корнавирусом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 270 жителей. Из них четверо — школьники. Такие оперативные данные озвучил минздрав Челябинской области.

По информации ведомства, выздоровевших оказалось больше — 558 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 37 057 пациентов. Но цифра по числу зараженных пока выше — 47 129 случаев

За сутки ковид унес жизни 16 человек, у 10 коронавирус стал основной причиной смерти, у шести пациентов были сопутствующие заболевания.

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