В Челябинске открыли катки после февральского дождя

С парках Челябинска открыли два из трех катков.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске после оттепели заработали уличные катки. Как сообщили в управлении культуры города, только в горсаду имени Пушкина потребуется больше времени на восстановление льда. Там каток откроется позже.
7 февраля вновь открыли каток в парке культуры и отдыха им. Гагарина, с 14.00 примет посетителей каток в парке Терешковой.
Челябинцы отмечают, что сегодня весь город похож на сплошной каток. После вчерашнего дождя и сегодняшнего мороза тротуары покрыты льдом.
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