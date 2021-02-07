В Челябинской области на трассе М-5 образовалась большая пробка

Большая пробка возникла на Уреньге в районе Златоуста. Фото: ТрассаМ5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 образовались огромные пробки. Большое скопление машин в районе Златоуста.

— Ползем почти час. Фуры в обе стороны, шлифуют, не могут подняться. Машины иногда ездят, подсыпают дороги, но пока это не сильно помогает, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Ситуацию осложняют еще и аварии. Возле Миасса также образовалась пробка в оба направления. Поток двинулся после того, как легковой автомобиль достали из кювета и убрали последствия ДТП.

Грузовые автомобили пустили сегодня, 7 февраля, после 10 часов утра. До этого проезд был ограничен и фуры загоняли на стоянки. Причиной стало ухудшение погодный условий: после дождя резко понизилась температура. На трассе для большегрузов очень скользко.

На трассах дежурят сотрудники ГИБДД, которые предупреждают водителей о сложной обстановке на дороге.

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