Прокуратура проверит челябинский аэропорт за задержку шести рейсов

Задержали вылет шести рейсов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уральская транспортная прокуратура проверит обоснованность задержки рейсов в челябинском аэропорту и предоставлении необходимых услуг пассажирам. Сегодня, 7 февраля, из-за непогоды более 500 человек не смогли вовремя вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Краснодар.

Всего задержали шесть рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Азимут», «Россия» и «Победа»:

— Оказание необходимых услуг пассажирам взято на контроль Челябинской транспортной прокуратурой, — добавили в управлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru