«Челбаскет» в первой игре выездной серии одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

"Челбаскет" (в красном) в Тобольске переиграл "Нефтехимик".

В первой половине матча «Челбаскет» уверенно лидировал. Но третья десятиминутка и концовка матча оказались довольно острыми и было не ясно, кто одержит победу. По четвертям очки распределились следующим образом: 22:28; 19:27; 22:10; 26:28. Только в завершающей стадии челябинцы переломили ход игры в свою пользу. Лучшим игроком в составе нашей команды по результатам личной статистики стал Егор Тиканов, в его активе 29 очков и 6 подборов.

— Очень важная и нужная выездная победа над принципиальным соперником, одним из наших главных конкурентов в борьбе за выполнение задач этого сезона, — прокомментировал итог матча главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин. — В третьей четверти проявили себя некоторые наши проблемы, обусловленные в первую очередь молодостью нашего состава. Опытные игроки и команды не прощают даже минутной потери концентрации. Но мы поменяли рисунок игры, смогли вернуться в матч и довести его до победы.

Впереди у «Челбаскет» игра с одним из фаворитов чемпионата России в Суперлиге-2 — «Чебоксарскими ястребами» (9 февраля).

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