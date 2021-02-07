ЦСКА в Челябинске одержал победу над «Трактором» в серии буллитов — 3:2. Фото ХК «Трактор». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистика «медведей» в матчах со столичными армейцами не впечатляет — за последние четыре года челябинцы ни разу не смогли выиграть у москвичей. Но после первого периода «Трактор» дал болельщикам надежду на победу над нынешним лидером Западной конференции КХЛ — 2:0 (голы Пилут, Бывальцев). Но во втором и третьем периодах Телегин и Светлаков сравнивают счет — 2:2.

Основное время матча завершилось с таким же счетом. Овертайм тоже не изменил результат. А в серии буллитов «Трактор» уступил — победный гол на счету армейца Андрея Локтионова. Итог — 2:3. Поражение черно-белых. Но клуб, заработав одно очко, поднялся на пятую строчку турнирной таблицы КХЛ Восточной конференции.

Болельщиков было много. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, на трибунах арены «Трактор» армейцев поддерживали не менее полусотни болельщиков.

Очередной домашний матч «медведи» проведут 16 февраля после паузы в чемпионате КХЛ, которая вызвана участием сборной России в турнире Евролиги. Болельщиков ждет южноуральское дерби Трактор» — «Металлург».

У черно-белых был шанс на победу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До завершения регулярного чемпионата — 27 февраля, «Трактору» предстоит сыграть еще шесть матчей. Три из них пройдут в Челябинске

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