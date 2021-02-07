Что произошло после матча Трактор-ЦСКА Челябинск

Два Телегиных устроили потасовку на льду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске, 7 февраля, «Трактор» уступил ЦСКА со счетом 2:3. Хотя, всю игру болельщики черно-белых надеялись на победу — команды шли ровно. Но не обошлось без острых моментов — драки двух соперников Телегиных. «Комсомольская правда» рассказывает, что произошло после матча Трактор-ЦСК в Челябинске 7 февраля.

После силового приема против игрока ЦСКА форвард столичных Иван Телегин — бывший супруг певицы Пелагеи и нынешний ухажер обеспеченной девушки Марии Гончар — решил отыграться на сопернике.

Длилась драка считанные секунды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Под руку» попался его однофамилец Сергей Телегин. Стычка продолжалась секунд 5-10. Победителя в этой кулачной дуэли определить было сложно. Известно одно — Иван на 10 сантиметров повыше Сергея и на 10 кило потяжелее. Получается, что у парней разные весовые категории. На ринге или борцовском ковре они точно бы не встретились.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный тренер Анвар Гатиятулин рассказал, что во время матча травмы получил Ярослав Косов. Именно поэтому он не появлялся после второго периода. Выход Понтуса Оберга, получившего повреждения до этого, тоже планируется.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ждем его к игре с «Магниткой», но стопроцентной гарантии нет. Надеемся, что будет готов, — прокомментировал Гатиятулин.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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