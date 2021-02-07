Бывший муж Пелагии устроил драку в Челябинске

В драке сошлись два Телегиных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске сегодняшний матч «Трактора»-ЦСКА ознаменовался дракой. Ее устроил форвард столичных Иван Телегин — бывший супруг певицы Пелагеи и нынешний ухажер обеспеченной девушки Марии Гончар — решил отыграться на сопернике.

В игрока ЦСКА врезался челябинский хоккеист. После этого Телегин пошел в атаку и набросился на однофамильца Сергея Телегина. Разнимать их пришлось судьям.

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