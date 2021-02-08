Челябинка целый месяц искала свою собаку, которую из ревности выбросил молодой человек

Фото: кадр из видео Приют для животных "БиМ", Челябинск / vk.com

Трогательная история с «потерявшимся» питомцем произошла в Челябинске. У Марии была собака Ева, которую она обожала всей душой. Однако позже у девушки появился молодой человек, который не любил животных, и питомца своей избранницы в том числе. Неоднократно он ставил девушку перед выбором: он или собака. И всегда он оказывался за бортом.

В конце декабря пара поссорилась, и молодой человек снова поставил девушку перед выбором, и снова собака оказалась важнее. Тогда парень решил отомстить, украл собаку и привязал к трубам, оставив рядом упаковку корма. Питомца нашли сотрудники приюта «БиМ».

Собачку приютили, дали ей имя Элис и начали подыскивать хозяев. Накануне раздался звонок, в котором та самая Мария со слезами на глазах говорила, что это ее питомец, которого она долгое время разыскивает. Девушка сразу же отправилась в приют, чтобы забрать свою Еву домой. Эмоциональную встречу хозяйки и собаки засняли на видео.

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