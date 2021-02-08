В Челябинске рядом с «Белым рынком» появится двухэтажный развлекательный центр

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске на улице Тернопольской рядом с «Белым рынком» появится развлекательный центр. На сайте городской администрации появилось постановление, в котором подробно рассказывается о грядущем проекте. Согласно документам, там возведут двухэтажное здание, в котором разместят ресторан площадью 290 квадратов и торговые места площадью 217 квадратов.
Помимо прочего, застройщик организует парковку и займется озеленением прилегающей территории. Для согласования работ 11 февраля в мэрии Челябинска пройдут публичные слушания. Застройщиком выступит компания «Выбор», строительство планируют начать уже в мае.
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