В Челябинске рядом с «Белым рынком» появится двухэтажный развлекательный центр

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на улице Тернопольской рядом с «Белым рынком» появится развлекательный центр. На сайте городской администрации появилось постановление, в котором подробно рассказывается о грядущем проекте. Согласно документам, там возведут двухэтажное здание, в котором разместят ресторан площадью 290 квадратов и торговые места площадью 217 квадратов.

Помимо прочего, застройщик организует парковку и займется озеленением прилегающей территории. Для согласования работ 11 февраля в мэрии Челябинска пройдут публичные слушания. Застройщиком выступит компания «Выбор», строительство планируют начать уже в мае.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru