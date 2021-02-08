Спасатели эвакуировали 40 рыбаков, которые в пургу оказались на озере Уелги в Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели эвакуировали 40 рыбаков, которые в пургу оказались на озере Уелги. Операция развернулась 6 февраля, в 60 км от Челябинска. Рыбаки взяли с собой удочки и палатки, чтобы остаться там с ночевкой и половить рыбу, однако к вечеру погода стала портиться, началась метель. Когда палатки начали уноситься ветром, рыбаки поняли, что пора возвращаться домой, но видимость была нулевая.

Тогда и поступил вызов в спасательную службу. Прибывший на место мобильный отряд увидел, что сотрудники отделения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уже начали эвакуацию рыбаков. Их расформировали по группам и начали вести на берег. С помощью снегоходов спасли 10 человек, а всего в числе эвакуированных оказалось 40 жителей Челябинска и Екатеринбурга.

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