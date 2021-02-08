Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным на 8 февраля, в регионе зафиксировано 47 398 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус обнаружили еще у 269 южноуральцев, 2 из которых — школьники. При этом выздоровели 564 человек, а всего с начала пандемии успешно справились с болезнью 37 621 пациент. Еще 7 916 заболевших остаются под присмотром специалистом.

Помимо этого, за сутки умерли 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 10 из них скончались непосредственно от вируса, у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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