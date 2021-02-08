Златоустовская «Динамо-Уралочка» вышла в четвертьфинал Кубка Европейских чемпионов

"Уралочки" в 1/4 финала Евролиги-2021.

Команда успешно прошла квалификационный раунд женской ватерпольной Евролиги . Турнир в группа «А» проходил в столице Венгрии Будапеште. Златоустовской «Уралочке» из-за плотного графика турнира и санитарных ограничений пришлось сыграть четыре матча за два дня.

Девчата из "Динамо-Уралочки" в Будапеште одержали три победы.

Команда сумела одержать три победы: над испанским «Сант-Андреу» 23:5, французским «Лиллем» 17:4, и, самое главное, над 8-кратным обладателем Еврокубка итальянским «Орризонте» - 13:10. Это позволило нашей команде выйти в следующий раунд соревнований. Случилась лишь одна осечка в матче с хозяевами, клубом УВСЕ (14:16), но это не помешала решить главную задачу – попасть в ¼ финала Евролиги.

Уже известен соперник и «Уралочки» по матчам плей-офф. По жребию им стал также российский клуб «Кинеф-Сургутнефттегаз» из Киришей. Игры пройдут 27 февраля и 13 марта. По итогам четвертьфиналов определятся участники двух «Финалов четырёх»: Кубка Европейских Чемпионов и Кубка ЛЕН-трофи.

27 февраля "Уралочка" продолжит борьбу за награды Евролиги.

— Хочу похвалить своих девчонок за мастерство и характер. Несмотря на все трудности, они показали волю к победе и решили задачу. Двигаемся дальше. Впереди много игр в Еврокубках. Жаль, что жеребьевка свела уже на стадии ¼ финала две российские команды. Но мы будем бороться, и завоевывать международные награды для Челябинской области, — прокомментировал итоги выступления главный тренер команды «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

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