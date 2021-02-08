Депутат Госдумы Андрей Барышев пришел на помощь жителям военного городка и выделил технику для уборки снега возле школы

На протяжении нескольких лет челябинцы, проживающие в многоквартирных домах на ул. Бурденюка и Героя России Молодова, сталкиваются с проблемой уборки дорог. Дело в том, что данная территория является «бесхозной», то есть не стоит на балансе муниципалитета, а значит, городские власти ее не обслуживают. Из-за этих юридических коллизий страдают многие жители военного городка, которым каждый год приходится за собственный счет нанимать уборочную технику.

На днях они обратились за помощью к депутату Госдумы Андрею Барышеву с просьбой выделить трактор для расчистки снега возле школы. Парламентарий хорошо знает о проблеме — в свое время он писал запросы в Минобороны с просьбой передать земли и наружные сети военного городка в собственность муниципалитета. И, казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, в феврале прошлого года городские депутаты отчитались о том, что КУИЗО взял на баланс эту проблемную территорию.

Однако, пока все так и осталось на бумаге. И чтобы навести порядок в военном городке, жители тратят свои деньги либо просят помочь неравнодушных людей.

Народный избранник не только выделил уборочную технику, но и пообещал снова подключиться к решению проблемы и выяснить, в чем причина бюрократических проволочек.