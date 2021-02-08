«Без шанса на жилье»: чем может обернуться рост цен на новостройки в Челябинске

В Челябинске наблюдается рост цен на новые многоквартирные дома. Так, по итогам 2020 года столица Южного Урала попала в тройку городов-миллионников с самой высокой динамикой роста цен на новостройки. За год стоимость квадратного метра жилой площади выросла с 46 до 55 тысяч рублей — рост составил чуть более 20%.

По словам экспертов, это связано с программой льготной ипотеки 6,5%, которая была запущена в мае прошлого года, и будет действовать до июля 2021 года. Рост цен на недвижимость стал ответом на господдержку со стороны застройщиков.

Однако Центробанк России на днях заявил о планах по досрочному прекращению действия программы по льготам на ипотеку. По их мнению, «это приводит к росту пузыря и необходимости сохранить ее только для регионов со сложной ситуации на рынке жилья», к которой не относится Челябинск.

Челябинский предприниматель и руководитель регионального отделения партии «Родина» считает Сергей Смышляев, что отмена льготной ипотеки не приведет к снижению цен на жилье и лишь снизит ее доступность:

— У людей за долгое время появился шанс приобрести свое первое жилье или переселиться в новые дома. Опрометчиво убивать спрос, учитывая, сколько новостроек на данный момент пустуют.

Отмена господдержки не снизит рост цен. Застройщик заинтересован в прибыли, в первую очередь. Рынок перегрет, а строительные компании оправдывают свои аппетиты высокой стоимостью стройматериалов.

Политик считает, что вместо отмены программы, она должна быть продлена до начала 2022 года в связи с последствиями коронавирусной пандемии и ограничительных мер. Это связано с низкой покупательной способностью населения и высоким уровнем безработицы в регионе.