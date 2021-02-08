В Магнитогорске 10-летний мальчик получил сотрясение мозга от упавшего с крыши снега

Следователи устанавливают виновных, вовремя не убравших снег с крыши Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент произошел возле многоэтажки Ленинского района города Магнитогорска. 10-летний мальчик проходил рядом с домом, когда на него с крыши упал снег. В результате ребенок получил травмы, его увезли в больницу, где врачи поставили диагноз: сотрясение мозга.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняются виновные лица, которые вовремя не убрали снег с крыши дома.

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