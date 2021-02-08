В суд направили дело полицейского из ХМАО, который пьяным устроил смертельное ДТП под Челябинском

Полицейские выехал на встречную полосу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении полицейского из Нижневартовска, который пьяным устроил смертельное ДТП под Челябинском. Трагедия случилась 22 ноября прошлого года, когда семейная пара ехала на отдых. На трассе в Еткульском районе полицейский выехал на встречную полосу и столкнулся с молодыми людьми. В результате аварии 24-летняя девушка получила травмы, от которых скончалась в больнице.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя ХМАО, обвиняемого по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сейчас полицейский находится под стражей, свою вину он полностью признала. Мужчина оплатил похороны девушки, но потерпевшая сторона также подала иск на 12 млн рублей.

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