Перевозчики имеют право сами устанавливать стоимость
Фото: Андрей АБРАМОВ
С 5 марта в Челябинске подорожает проезд сразу на четырех маршрутах. Об этом сегодня сообщили в Управлении городского транспорта. Речь идет о маршрутах № 112 «Приборостроителей — ЮУрГУ», № 46 «Чистопольская — Теплотехнический институт», № 75 «поселок Фатеевка — Бейвеля», а также № 92 «поселок Сухомесово — ЧМК».
— Информируем, Вас о поступлении уведомления от перевозчиков ООО «Консул», ООО «Челябинское такси» и ООО «Консул» об изменении стоимости проезда с 25 рублей до 28 рублей, — сообщается на сайте Управления транспорта.
Поскольку это лишь уведомление от перевозчиков, сначала будет проверяться его обоснованность, а уже после этого решится вопрос о поднятии цен.
Напомним, ранее сообщалось об увеличении стоимости билета и на других маршрутах. С 1 марта проезд в маршрутке № 22 будет стоить 28 рублей, а в № 12 и № 32 — 28 рублей 50 копеек.
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