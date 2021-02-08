Трассу под Челябинском временно перекроют из-за установки надземного перехода

Речь идет об участке в районе Синеглазово Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок дороги А-310 в районе села Синеглазово под Челябинском временно перекроют из-за установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». 9 февраля с 22:00 до 23:30 там ограничат скорость движения, а с 23:30 до 00:00 временно перекроют с полной остановкой движения. Затем будет снова ограничение скорости на полтора часа.

Помимо этого, в миндортрансе предупредили о грядущей метели, которая ожидается 8 и 9 февраля. На дорогах будут снежные заносы и гололедица, поэтому водителей просят быть аккуратней.

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