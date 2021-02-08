В детских домах Челябинска возобновились мастер-классы спортивно-социального проекта «Дети улиц»

5 февраля в социальном приюте для детей и подростков «Возрождение» прошла первая в 2021 году тренировка в рамках спортивно-социального проекта для воспитанников детских домов и подростков, находящихся в трудном положении «Дети улиц».

Тренировку провел многократный чемпион мира и Европы, российский боец муай-тай и кикбоксинга Хаял Джаниев в качестве куратора и наставника будущих спортсменов.

На ней воспитанники приюта освоили профессиональную разминку, научились базовым приемам самообороны и выполнили упражнения для развития мускулатуры и выносливости.

— Занятия спортом в детском возрасте — залог здоровья и духовной силы в будущем. Возможно, для кого-то из сегодняшних ребят это станет стартом и первой ступенью к началу профессиональной карьеры. Если хотя бы один из них свяжет свою жизнь со спортом, значит, я всесделал правильно, — комментирует Хаял.

По словам организаторов, проект нацелен на создание условий для социализации молодежи через вовлечение в систематические занятия спортом и создания системы наставничества. В ближайшее время, тренировки пройдут еще в двух детских домах города. Их проведут профессиональные тренеры и чемпионы международных соревнований.

Напомним, что проект развивается силами регионального отделения политической партии «Родина» и ее председателя Сергея Смышляева.