Заключенному в Челябинске попытались передать телефоны в паштете

Запрещенные предметы обнаружили сотрудники изолятора. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Инцидент произошел в СИЗО-3 в Челябинске. Одному из заключенных родственник передал посылку. При ее досмотре сотрудники изолятора обнаружили несколько упаковок с паштетом, а в них — несъедобные ингредиенты. В паштете из индейки и гусиной печени родственник аккуратно спрятал два телефона и зарядные устройства к ним. Сейчас в СИЗО идет проверка по этому случаю.

— В отношении отправителя запрещенных предметов составлены материалы об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

За передачу запрещенных предметов южноуральцу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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