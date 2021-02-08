Челябинская область готовится к посевной кампании

В области активизировалась подготовка к посевной кампании 2021 года. В агрохозяйствах завершается ремонт тракторов и сеялок, готовность техники в среднем оценивается на 66%, закупаются недостающие семена, приобретается топливо. План сбора урожая — 1 миллион 800 тысяч тонн зерна в весе после доработки, 150 тысяч тонн масличных культур, 100 тысяч тонн картофеля и 35,5 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Первостепенная полевая задача, которая стоит перед аграриями в начале посевной кампании, — накопить и сохранить влагу. Первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин отмечает это особо, потому что запасы влаги в почве, которые образовались прошлой осенью, в полтора раза меньше средних многолетних значений. Особенно мало влаги в почве традиционно на юге региона — в Кизильском, Агаповском, Карталинском, Брединском, Октябрьском районах. В то же время, зимой практически во всех районах осадков выпало заметно больше нормы, и нужно своевременно провести агротехнологические работы, чтобы влага осталась на полях.

В 2021 году планируется добавить площадь пашни в обработке на 25 тысяч гектаров. За последние четыре года введено в обработку 160 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. В текущем году увеличится, по прогнозу, площадь посева масличных культур — до 232 тыс. га (рост на 33 тыс. га), также овощей открытого грунта и картофеля. Семенами на посевную агрохозяйства обеспечены на 98%.

За последние четыре года аграрии приобрели 3200 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 8,6 млрд рублей, в том числе в 2020 году закуплено 1200 единиц техники на 2,7 млрд рублей.