В Челябинской области оштрафовали инструктора, из-за которого ребенок упал с канатной дороги

Мальчик отделался ушибами. Фото: pm.magnitogorsk.org

Правобережный районный суд Магнитогорска на 10 тысяч оштрафовал инструктора канатной дороги «ZipLine» в экопарке. Напомним, здесь на новогодних каникулах 10-летний мальчик сорвался с трехметровой высоты.

Суд установил, что инструктор пустил на канатную дорогу ребенка, который не проходил на аттракцион ни по возрасту, ни по весу. Также сотрудник не проверил крепление и не выдал ему шлем. Ребенок пытался удержаться руками за страховочный трос, но сил доехать до конца трассы не хватило, мальчик упал.

Школьник сильно ударился, но, к счастью, серьезно не пострадал.

— Суд с учетом возмещения родителям малолетнего причиненного морального вреда назначил виновному штраф в размере 10 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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