Мотоциклист, по вине которого умерла 9-летняя девочка в Челябинской области, попросил оправдания

Водитель мотоцикла был пьян. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

Сегодня, 8 февраля, Челябинский областной суд рассмотрел аппеляцию 47-летнего жителя Верхнеуральского района. Прошлым летом он решил прокатить на мотоцикле 9-летнюю соседскую девочку. Сел за руль пьяный, не надел шлем на ребенка. На проселочной дороге, недалеко от поселка Бабарыкинский, не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. Девочка получила серьезные травмы, от которых умерла по дороге в больницу.

Верхнеуральский районный суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима с лишением прав на 2,5 года. Также он обязан выплатить маме и брату девочки 1,3 млн рублей.

— Адвокат осужденного в апелляционной жалобе просил оправдать его подзащитного. Мама погибшей девочки, обжалуя приговор, настаивала на назначении самого строгого наказания, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Однако суд оставил приговор без изменения.

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