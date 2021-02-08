88-килограммовому лабрадору из Челябинска подарили абонементы в бассейн и на фитнес

За неделю Хаммер уже скинул килограмм. Фото: центре помощи ретриверам «ЛАБРиКо».

Лабрадор Хаммер, располневший до 88 килограмм, продолжает худеть. Пухляш стал звездой интернета и мотиватором для всех, кто желает скинуть лишнее к лету. Хаммер наел столько, что с трудом может ходить. И пока его программа похудения состоит из медленных прогулок и строгой диеты. А когда вес Хаммера будет меньше 70, его начнут водить на фитнес и в бассейн для собак. Причем, бесплатно! Челябинские предприниматели подарили псу два абонемента. Об этом сообщили в центре помощи ретриверам «ЛАБРиКо».

— Ждем, когда Хаммер скинет часть килограммчиков и начнем программу занятий, — написали волонтеры центра.

Напомним, Хаммер приехал в Челябинск меньше недели назад из Уфы. Прежние хозяева раскормили его до 88 килограммов. Хотя норма для веса и роста пса — 40. Из-за жира у лабрадора стало сдавать здоровье. Хозяева решили, что собаку проще усыпить, чем вылечить, и собирались отвести в клинику на эвтаназию.

Однако о Хаммере случайно узнали зооволонтеры, и уговорили хозяев отдать пухляша им. Так он попал в руки Екатерины Гаевой и Юлии Хамзиной. Девушки — создатели челябинского центра помощи ретриверам. За свою практику они спасли уже несколько десятков собак.

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