Баян за миллион: администрация Миасса удивила депутата Госдумы закупкой музыкальных инструментов

Один из баянов в закупке стоит больше миллиона рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Миасса покупает три баяна за 1,4 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Инструменты, конечно, не для чиновников, а для детской школы искусств. Однако цена вызывает большие вопросы. Закупкой заинтересовался депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин.

— Факт того, что на учреждения дополнительного образования обратили внимание, — ведется ремонт и переоснащение — только радует. Вопросы вызывает цена. Два ученических инструмента покупают по 187 835 каждый и один — за 1 028 300 рублей! Как мы не пытались, не смогли найти баян с такими же характеристиками свыше 500 тысяч рублей, — написал депутат на своей странице в «Фейсбуке».

Он считает, что нужно проверить закупку. Поскольку, вполне может быть, что на эту сумму можно купить больше инструментов.

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