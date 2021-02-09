Холода — не повод для грусти Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Южный Урал вернулись морозы. Рассказываем, где в Челябинской области отменили занятия 9 февраля 2021 года.

Отменяются занятия в Магнитогорске с 1-7 класс первой смены. В Челябинске остаются дома ученики 1-4 класса первой и второй смены. В Миассе дома остаются дети с 1 по 9 классы первой и второй смены. В Еткульском районе - с 1 по 4 классы. В Златоусте отменены уроки у учеников 1-11 классов первой и второй смен.

По данным челябинского гидрометцентра, 9 февраля в Челябинской области будет - 23... -28 в утренние часы. При прояснении до -33 °C, днем -18... -23 °C, в низинах до -26 °C.в Челябинске в утренние часы -26... -28 °C, днем -20... -22 °C, днем ветер западный — 9-14 м/с.

Идти школьникам на уроки или нет, решают муниципалитеты на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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