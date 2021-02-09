В Челябинске из-за аварии отключили отопление и горячую воду в 41 доме, школе и детских садиках

На месте работает МУП ЧКТС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Советском районе Челябинска из-за аварии на теплотрассе сегодня, 9 февраля, в 4:00 отключили отопление и горячую воду в 41 доме и девяти социальных объектах. Об этом сообщили в мэрии.

— Аварийно-восстановительные работы планируют завершить к 12:00, — сообщили в администрации Челябинска.

На месте работают начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев.

Из-за коммунальной аварии без отопления и воды остались детские садики на Ярославской, Толбухина, Чарчана, Калининградской, детский клуб и школа на Кузнецова, профилакторий «Волна», стационар на Днепропетровской.

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