В Челябинске из-за аварии отключили отопление и горячую воду в 41 доме, школе и детских садиках

На месте работает МУП ЧКТС
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Советском районе Челябинска из-за аварии на теплотрассе сегодня, 9 февраля, в 4:00 отключили отопление и горячую воду в 41 доме и девяти социальных объектах. Об этом сообщили в мэрии.
— Аварийно-восстановительные работы планируют завершить к 12:00, — сообщили в администрации Челябинска.
На месте работают начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев.
Из-за коммунальной аварии без отопления и воды остались детские садики на Ярославской, Толбухина, Чарчана, Калининградской, детский клуб и школа на Кузнецова, профилакторий «Волна», стационар на Днепропетровской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru