Какие катки закрыли в Челябинске из-за морозов 9 февраля

Катки в Челябинске тяжело переживают погодные скачки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 9 февраля, в Челябинске закрыли каток ЦПКиО им. Гагарина. Об этом сообщают в Управлении культуры Челябинска.

— Катки в парке им. Терешковой и горсаду им. Пушкина — работают, — добавили в Управлении.

Этой зимой челябинцам все сложнее попасть на лед. То снегопад, то оттепель, то морозы. Буквально в выходные катки в городе закрывали из-за плюсовой температуры, а уже сегодня — из-за мороза. Сегодня днем в Челябинске -20 …-22 градуса, ветер западный 9-14 м/с. Так холодно, что даже отменили занятия в школах с 1 по 4 класс. https://www.chel.kp.ru/online/news/4179727/ В среду, 10 февраля, будет чуть теплее — 17… -19 градусов.

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