В Челябинской области умерли 15 человек с коронавирусом

С каждым днем больницы покидает все больше южноуральцев, победивших коронавирус Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области растет число выписанных из больниц пациентов, перенесших коронавирус. Вместе с тем количество подтвержденных заражений также увеличивается. Публикуем свежую статистику минздрава.

За прошедшие сутки корнавирус подтвердился у 265 человек, двое из них — школьники. Скончались 15 человек: десять от COVID-19, еще пять от других причина.

Из больниц выписали 465 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выздоровели и выписаны из больниц 38 086 пациентов.

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