Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области умерли 15 человек с коронавирусом

Публикуем свежую статистику регионального минздрава
Алена МЫЗГИНА
КомментироватьОставить комментарий
С каждым днем больницы покидает все больше южноуральцев, победивших коронавирус

С каждым днем больницы покидает все больше южноуральцев, победивших коронавирус

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области растет число выписанных из больниц пациентов, перенесших коронавирус. Вместе с тем количество подтвержденных заражений также увеличивается. Публикуем свежую статистику минздрава.

За прошедшие сутки корнавирус подтвердился у 265 человек, двое из них — школьники. Скончались 15 человек: десять от COVID-19, еще пять от других причина.

Из больниц выписали 465 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выздоровели и выписаны из больниц 38 086 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru