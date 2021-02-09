В Челябинске увеличат число поездов до Екатеринбурга и Москвы

В РЖД ждут вала пассажиров в феврале-марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинцам станет проще уехать на поезде в Екатеринбург и Москву. Из-за снятия санитарных ограничений в ЮУЖД ждут вала пассажиров.

— Планируется постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй половины февраля, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

На Южно-Уральской железной дороге в расписание вернется поезд №689/690 Челябинск — Екатеринбург (с беспересадочными вагонами до Москвы). Увеличат периодичность курсирования поезда №122/121 Оренбург — Екатеринбург. В феврале и марте будет назначен дополнительный поезд №181/182 Челябинск — Екатеринбург — Москва и поезд № 285/286 Челябинск — Москва.

В ЮУЖД уточнили, что если спрос на поездки будет расти и дальше, то в составы включат дополнительные вагоны и увеличат число дополнительных поездов.

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