В Челябинске на месяц закрыли компанию, которая готовила и доставляла еду в детские больницы

По открытым данным, компания работает по контрактам с больницами Челябинской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Челябинске на месяц закрыли ООО «Детское общественное питание», которое производило и доставляло питание в детские больницы города. Суд нашел больше десятка нарушений. Судебный пристав-исполнитель уже проверил, как устраняют нарушения.

Тракторозаводский районный суд установил, что в «Детском общественном питании» не проверяли сырье и не проводили контроль продукции, нет условий для мойки и дезинфекции тары. А сотрудники могут помыть руки только в одном месте — в мясо-рыбном цехе. Кроме того инспекторы обнаружили, что необработанное сырье и готовые продукты пересекаются, чего быть не должно. В помещении нашли грязные холодильники, дырявый потолок, неисправные морозильники — здесь заморозку закрывали пластиковыми досками. Помимо этого в помещении находились магнитофон, зарядники для телефонов, чего быть не должно.

— Судья пришел к выводу о виновности ООО «Детское общественное питание» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Срок наказания исчислять с 29 января 2021 года, — сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Пристав-исполнитель выехал на предприятие, ознакомил с документами и выяснил, что компания не работает, нарушения устраняются.

По данным «Руспрофиль», ООО «Детское общественное питание» по госконтрактам доставляло питание в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, Дворец творчества детей и молодежи в Озерске, Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер, школы города.

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