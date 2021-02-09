Данные Росстата по умершим от COVID-19 в Челябинской области оказались в три раза выше статистики минздрава

Власти рассказали, почему статистика разнится

Накануне Росстат опубликовал статистику смертей от коронавируса за 2020 год. Согласно этим данным, в Челябинской области умерли более 4 695 человек, у которых был диагностирован COVID-19. При этом региональный минздрав ежедневно ведет статистику смертей, и если верить ей, то в области скончались около 1 300 человек с коронавирусом. Речь идет о смертях непосредственно от вируса, а также от сопутствующих заболеваний.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов объяснил, почему может быть такая разница в цифрах.

— Мы показываем те цифры, которые утвердили, и стало ясно, что люди умерли действительно от ковида, — уточнил Юрий Семенов. — А в Росстат поступает информация по выписанным справкам. Цифры еще могут измениться.

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт добавила, что Росстат немного иначе ведет статистику, и что цифры должны более менее сходиться.

— Росстат ведет котировку по четырем основаниям, — рассказала Ирина Гехт. — Я посмотрю, где у нас расхождения, но погрешности в 3 тыс. быть не может. По моим данным, цифры сходятся.

Действительно, если минздрав делит смерти на «от ковида» и «от сопутствующих заболеваний», то в Росстате есть графа «COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания». Именно в этой графе, например, за декабрь числятся 554 умерших, а это почти половина от общего числа (всего в декабре умерли 1250 человек).

Также есть графа «Основная причина смерти: возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован». Число таких умерших за декабрь — 101. Таким образом, как минимум 655 смертей не пошли в статистику минздрава. Если взять разницу по каждому месяцу, то могут нарисоваться солидные цифры.

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